Giallo a Rimini, 79enne accoltellata a morte

Il caso

RIMINI Resta per ora un mistero l’assassinio Piera Paganelli a Rimini.

La 79ebbe sarebbe stata uccisa con un’arma bianca, probabilmente un coltello, nell’androne del condominio dove viveva. La polizia è al lavoro, per capire cos’è successo. Si esclude una rapina, perché la donna aveva con sé la borsa.

Paganelli, divorziata dal marito da anni, è una testimone di Geova e tutti i giorni, da cinque mesi a questa parte, andava in ospedale a trovare il figlio rimasto in serie condizione dopo che era stato investito da un’auto pirata.

Tre figli in tutto, uno dei quali vive nei pressi dell’abitazione di via Ciclamino 31 con moglie e figlio piccolo, e una che vive a San Marino. Il marito invece si è trasferito da tempo in Germania dove si troverebbe tuttora. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Rimini Daniele Paci, hanno iniziato a sentire i familiari per ricostruire la vita della donna e capire chi possa averla uccisa.