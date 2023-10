Il “consiglio” di de Magistris a Gratteri: «Napoli non va giudicata, bisogna capirla»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME «Tra la gente c’è un sentimento molto positivo ma nell’ambiente giudiziario complessivo c’è anche qualche preoccupazione».

È l’incipit delle valutazioni espresse sull’arrivo del procuratore Nicola Gratteri a Napoli da Luigi de Magistris, ospite di “Telesuonano”, il format de L’altro Corriere in onda questa sera alle 21 (Canale 75).

«Credo che Gratteri possa svolgere una funzione importante, a Napoli – che è la più grande Procura d’Europa ed è la patria del diritto – è chiaro che ci vuole una grande capacità di fare il coach, di ascoltare, di rispettare. Napoli non va giudicata, bisogna capirla e come diceva Pino Daniele “Napule a’ sape tutto o’ munno, ma nun sanno a’ verità”», spiega l’ex pm e sindaco di Napoli.

Sui temi politici e guardando al percorso dell’autonomia differenziata ma anche i tagli al Pnrr ed in genere le politiche nazionali nei confronti del Sud De Magistris non ha dubbi «C’è un disegno strategico di attacco al Mezzogiorno».

Nel corso dell’intervista de Magistris ha ripercorso i tratti salienti del suo impegno e della sua presenza in Calabria, dalle inchieste «stoppate» alla recente campagna elettorale per la Presidenza della Regione: «All’inizio ci sono rimasto male, poi mi sono reso conto che il 17% ottenuto alle regionali è stato un risultato straordinario. Non candidarmi in un collegio ed essere in Consiglio regionale forse è stato un errore, la mia presenza avrebbe forse impedito che il gruppo e l’entusiasmo andassero via via scemando».

Sul presidente della Giunta regionale De Magistris esprime un giudizio non positivo «Occhiuto è abile, politicamente è più efficace di chi ci stava prima di lui ma la svolta non c’è stata e si va in continuità». Intenso ed a tratti divertente il racconto sulla realtà della Campania: «De Luca? Secondo me gli manco, con Manfredi non si diverte». (redazione@corrierecal.it)