Prevenzione dei tumori al seno, domenica la Passeggiata in rosa Tortora-Praia a Mare

PRAIA A MARE “In occasione di ottobre, mese della prevenzione dei tumori del seno, che per l’associazione Sanità è Vita Onlus è da sempre intenso e ricco di attività volte a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce, quest’anno, la Passeggiata in Rosa Tortora Praia che si terrà domenica 8 ottobre, giunta alla sua VI^ edizione, si arricchisce con un Convegno Scientifico che ci sarà sabato 7 ottobre”. Lo riferisce una nota dell’associazione Sanità è Vita. Il convegno è realizzato insieme alla Susan G. Komen Italia, che è una organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma come primo affiliato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti (nella foto), Direttore del Centro Integrato di Senologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, che aprirà il convegno del 7 ottobre, a Praia a Mare.