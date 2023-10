Arriva la commissione d‘accesso antimafia al Comune, si dimette il sindaco di Nicotera

il caso

NICOTERA “Con grande amarezza e dispiacere per tutta la comunità, comunico che, in data odierna presso il comune di Nicotera si è insediata la commissione d’accesso agli atti. Conseguenzialmente a tale disposizione ho rassegnato immediatamente le dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco”. Così su facebook il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, commentando la notizia dell’insediamento della commissione d’accesso disposta dalla Prefettura di Vibo Valentia per accertare eventuali infiltrazioni della ‘ndrangheta nell’amministrazione municipale. (redazione@corrierecal.it)