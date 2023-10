Inchiesta sul clan di Isola Capo Rizzuto, confermati i fermi della Dda di Catanzaro – NOMI

il provvedimento

CROTONE Il gip di Crotone Elisa Marchetto ha convalidato gli undici fermi eseguiti dalla Squadra Mobile di Crotone lo scorso 3 ottobre su ordine della Dda di Catanzaro (l’inchiesta è firmata dai pm Domenico Guarascio, Paolo Sirleo e Pasquale Mandolfino).

L’operazione che ha portato ai fermi si chiama “Garbino” e contempla i presunti illeciti commessi dalla cosca Pullano di Isola Capo Rizzuto, alleata con la potente cosca Arena.

I fermi convalidati riguardano Domenico Cristodaro (Crotone, 41 anni); Domenico Godano (Catanzaro, 38 anni); Fiorello Maesano (Crotone, 54 anni); Ferdinando Marchio (Isola Capo Rizzuto, 40 anni); Tommaso Mercurio (Isola Capo Rizzuto, 58 anni); Pasquale Morelli (Isola Capo Rizzuto, 76 anni); Fabrizio Pullano (Isola Capo Rizzuto, 59 anni); Francesco Pullano (Crotone, 43 anni); Maurizio Pullano (Cernusco sul Naviglio, 29 anni); Pasquale Pullano (Isola Capo Rizzuto, 73 anni); Pietro Fiore Pullano (Crotone, 34 anni).

In tutto sono 29 gli indagati ai quali vengono, a vario titolo, contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, spaccio di sostanze stupefacenti. Contemplato anche il reato di scambio elettorale politico-mafiso contestato all’avvocato e politico Ottavio Tesoriere, 70 anni, del foro di Crotone (non destinatario di misura) e a due componenti della famiglia Pullano: Fabrizio Pullano, 59 anni (capo cosca del sodalizio), e Pasquale Pullano, 73 anni.

Il gip di Crotone, dopo la convalida del fermo ha dichiarato la propria incompetenza sul fascicolo e ha inviato gli atti al gip distrettuale di Catanzaro che dovrà ora emettere un’ordinanza. (a.truzzolillo@corrierecal.it)