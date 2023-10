Record di reati sui minori: uno ogni 76 minuti

Il rapporto

ROMA I reati su minori continuano ad aumentare e a segnare nuovi record. Nel 2022 ne sono stati commessi 6.857, uno ogni 76 minuti, con un drastico aumento del 10% dall’anno precedente quando già il dato aveva superato per la prima volta quota 6 mila.

Il peggioramento maggiore riguarda le violenze sessuali, cresciute del 27% in un anno: da 714 nel 2022 a 906 lo scorso anno, per l’89% ai danni di bambine e ragazze. Sono dati, elaborati dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale, resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2023, in vista della Giornata mondiale delle bambine (11 ottobre).

Il documento è stato presentato a Roma, al MAXXI Museo delle Arti del XXI Secolo. A confermare la tendenza di crescita è il dato su dieci anni: dal 2012 (5.103 reati) al 2022 i crimini a danni di minori sono aumentati del 34%. Nel corso degli anni, la grande prevalenza di bambine e ragazze tra le vittime non solo è confermata ma anch’essa aumentata, in particolare nei reati a sfondo sessuale: sono state l’89% sul totale nel 2022, erano l’87% l’anno precedente e l’85% nel 2012; sempre nel 2022 sono state il 65

Vittime soprattutto le donne

La prevalenza di vittime di sesso femminile si conferma anche in altre fattispecie di reato, come maltrattamento di familiari e conviventi minori (53%), detenzione di materiale pornografico (71%), pornografia minorile (70%), atti sessuali con minorenne (79%), corruzione di minorenne (76%), violenza sessuale aggravata (86%).

Lo squilibrio a danno del genere femminile in varie fattispecie di reato, in particolare in quelli considerati “spia” delle violenze di genere, è confermata anche sulla popolazione presa nel suo complesso: nei dati dello stesso Servizio analisi criminale, le ragazze e donne sono oltre l’82% delle vittime di maltrattamenti contro familiari e conviventi, oltre il 92% di violenze sessuali.

I reati sui minori in crescita

A livello globale, secondo l’Organizzazione mondiale per la sanità il 31% delle donne tra i 15 e i 49 anni ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale da parte di un uomo: si tratta di 736 milioni di donne e ragazze. “Un dato sconvolgente, ma una sottorappresentazione – denuncia Terre des Hommes – una ricerca della Banca Mondiale in 44 Paesi stima che meno della meta’ (49%) delle donne vittime di violenza fisica o sessuale chieda aiuto”.

Nei confronti di minori, aumentano su base annuale i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (551 casi nel 2022, +10% dal 2021), abuso dei mezzi di correzione o disciplina (345 casi, +17%), maltrattamenti contro familiari e conviventi (2.691 casi, +8%), sottrazione di persone incapaci (290 casi, +8%), abbandono di persone minori o incapaci (550 casi, +13%), detenzione di materiale pornografico (72 casi, +9%), atti sessuali con minorenne (430 casi, +4%), violenza sessuale aggravata (697 casi, +13%).

Calano, invece, alcune fattispecie di reato. L’omicidio volontario consumato in un anno diminuisce del 37% (da 19 casi del 2021 a 12 del 2022), e sul confronto su base decennale si registra un -33%. In discesa (-14%) anche la prostituzione minorile (da 43 a 37 casi), dato in diminuzione del 52% dal 2012.

La pornografia minorile è diminuita del 10% (da 187 a 169 casi), ma dal 2012 al 2022 è aumentata del 56%. Un calo si registra anche per la corruzione di minore, -21% in un anno (da 136 a 107 casi) e -20% dal 2012 nonostante si tratti di un reato legato alla sfera dei reati a sfondo sessuale, che, come visto, sono in crescita.

La campagna #MettitiNeiSuoiPanni

Dall’11 ottobre partirà la nuova campagna di comunicazione e raccolta fondi di Terre des Hommes che con l’hashtag #MettitiNeiSuoiPanni invita tutti e tutte a mettersi letteralmente nei panni delle bambine e ragazze che subiscono violenza, per superare discriminazioni di genere, facili giudizi e stereotipi che alimentano la cultura dello stupro e ostacolano il pieno godimento dei diritti e della libertà per bambine e ragazze.