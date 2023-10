«Sostegno Ue all’Ucraina finché necessario»

la guerra

“Continueremo a sostenere l’Ucraina e il suo popolo per tutto il tempo necessario. Abbiamo inoltre confermato che il futuro dei nostri aspiranti Stati membri e dei loro cittadini risiede nell’Unione europea”. È quanto si legge nella Dichiarazione di Granada adottata dai Ventisette leader Ue al termine del vertice informale in Spagna. “Minacciati di ricatto energetico, abbiamo ridotto notevolmente le nostre dipendenze e diversificato le nostre fonti”, si legge ancora. “Di fronte all’inasprimento delle catene di fornitura e alla concorrenza internazionale, abbiamo rafforzato la nostra base economica”, hanno aggiunto i leader che si dicono “determinati ad assumere maggiori responsabilità per la nostra sicurezza e difesa e ad assistere l’Ucraina”.