Accoltellata e gettata tra gli scogli a Stalettì, chiesto l’ergastolo per Sergio Giana

il femminicidio

CATANZARO È stato chiesto l’ergastolo per Sergio Giana, assassino reo confesso della sua ex amante, la 51enne Loredana Scalone, originaria di Girifalco e residente a Stalettì, uccisa il 23 novembre 2020 alla Scogliera di Pietragrande. È stato lo stesso 37enne a raccontare agli inquirenti che l’omicidio era nato dall’interruzione della relazione tra i due. Giana aveva convinto la sua vittima a incontrarlo il giorno prima dell’omicidio. Così il pomeriggio del 23 novembre scorso i due si sarebbero visti a Caminia dove la donna lavorava come domestica. I due si sarebbero poi recati sul lido la Scogliera di Pietragrande e lì l’uomo l’avrebbe aggredita. Il 37enne si sarebbe accanito su Loredana con 28 coltellate sul collo, sul capo, sul torace e sulla schiena. Il corpo senza vita della donna sarebbe stato abbandonato tra le pareti di roccia della scogliera di Pietragrande. L’ergastolo è stato invocato dal pm Anna Chiara Reale. (redazione@corrierecal.it)