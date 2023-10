Cosenza accoglie le Azzurre Under 17. Lunedì la sfida con la Slovenia al “San Vito-Marulla”

la partita

COSENZA Un’accoglienza speciale della città di Cosenza, del club e dei tifosi rossoblù. Pochi minuti prima dell’inizio di Cosenza-Lecco, partita valida per il campionato di Serie B, le ragazze della Nazionale Under 17 femminile impegnate da lunedì al “San Vito – Gigi Marulla” nel Round 1 di qualificazione all’Europeo di categoria sono scese in campo per una foto ricordo, tra gli applausi del pubblico. Squadra e staff hanno ricevuto l’in bocca al lupo del presidente del club, Eugenio Guarascio, e del presidente del Comitato Regionale Calabria della Lnd Saverio Mirarchi. Dopo aver assistito al primo tempo della partita, la squadra si è poi recata sul campo di allenamento di Rende, dove le azzurrine erano state accolte in maniera altrettanto calorosa nei giorni scorsi, con un mazzo di fiori tricolore consegnato alla squadra. Nella mattinata di domenica sarà ufficializzata la lista delle 20 calciatrici che prenderanno parte al Round 1, girone che metterà in palio tre posti per la seconda fase a gironi della Lega A in programma a marzo.