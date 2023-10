Medico preso a pugni nel Pronto soccorso di Paola dal fratello di una paziente

l’episodio

PAOLA Un medico in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale di Paola, nel Cosentino, è stato aggredito da un giovane di 24 anni, fratello di una paziente, riportando la frattura della mascella. L’aggressore è stato bloccato e denunciato in stato di libertà. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il medico aveva proposto al ventiquattrenne il ricovero della sorella. Proposta non gradita dal giovane, che per tutta risposta, dopo avere discusso animatamente col sanitario ed avergli rivolto alcuni insulti, lo ha aggredito colpendolo con un pugno al volto. Lo stesso aggressore ha anche danneggiato un computer. Il ventiquattrenne è stato denunciato per violenza privata e lesioni. Il medico aggredito è stato giudicato guaribile in 30 giorni.