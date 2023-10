Spaccio di stupefacenti, un arresto dei carabinieri ad Isola Capo Rizzuto

cronaca

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Crotone, nella serata di lunedì, hanno arrestato S.B., cittadino straniero domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto. Gli uomini della locale Tenenza dei Carabinieri, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio isolitano, sono stati insospettiti dall’atteggiamento del 34enne che, alla vista della gazzella, repentinamente ha cambiato direzione di marcia. Per questo, è stato poi fermato e sottoposto a controllo, a seguito del quale veniva è stato trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione del soggetto ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, sostanze da taglio e vario materiale di confezionamento. Per tali regioni, S.B. è stato arrestato per le ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.