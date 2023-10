Letizia Moratti guiderà la consulta della segreteria di Forza Italia

la nomina

ROMA Letizia Moratti ha una «grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di FI», di «entrare nella squadra» da «protagonista». La consulta è «un organismo di cui fanno parte personalità di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici». Lo ha annunciato il leader di FI Antonio Tajani in una conferenza alla Camera con Letizia Moratti. «Sarà determinante per un progetto per l’Italia di domani», ha aggiunto Tajani.

Occhiuto: «Moratti darà un contributo di grande qualità»

«Letizia Moratti è una personalità di assoluto valore e dalle enormi competenze: darà a Forza Italia un contributo di grande qualità. Continuiamo, insieme ad Antonio Tajani, a lavorare per rafforzare un partito moderno, attrattivo, protagonista della vita politica italiana. Avanti». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.