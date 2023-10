“Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”. A Locri arriva Giovanni Impastato

l’evento

LOCRI Sarà Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il testimone di legalità ospite per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 della Città di Locri. Con lo slogan “Legalità on air. Sintonìzzati!” Impastato sarà intervistato in radio dagli studenti delle scuole locresi. La cerimonia avverrà il 17 ottobre dalle ore 9,30 a Palazzo della Cultura “R. Misasi” Città e vedrà la consegna della borsa studio dell’importante concorso dedicato al dottor Fortunato La Rosa, il medico assassinato dalla criminalità organizzata. La famiglia del compianto Dott. Fortunato La Rosa e l’Amministrazione Comunale oggi guidata dal sindaco Giuseppe Fontana di Locri hanno inteso dare continuità alla borsa di studio intitolata “Premio Dott. Fortunato La Rosa”, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il Premio è finalizzato alla promozione dell’impegno sociale antimafia e alla lotta ai fenomeni criminali, favorendo nei giovani lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi di legalità.







La giuria del premio composta dal presidente professor Antonio La Rosa, dalle docenti professoressa Anna Maria Mittica, Girolama Polifroni, Stella Larosa, dott.ssa Alessandra Tuzza giornalista e direttrice di Europe Direct, partner della manifestazione, hanno decretato i vincitori che si sono cimentati in elaborati su tematiche riguardanti la legalità, l’immigrazione, la scienza e l’intelligenza artificiale. A salire sul podio più alto del concorso “Premio Borsa di studio Fortunato La Rosa” valevole di primo premio per la borsa di studio in denaro € 500,00 l’elaborato “La tempesta- viaggio di cinque minime vite sulla terra” della studentessa del Liceo Scientifico “Zaleuco” Anna Maria Francesca Tassone. Alla studentessa del Liceo Classico artistico Ivo Oliveti” Roberta Minnici il secondo premio di € 300,00 con l’elaborato “Inshallah”. Ex aequo per il terzo premio di € 100,00 (ciascuno) alla studentessa del Liceo Scientifico Irene Nicita con l’elaborato “Ovunque e da nessuna parte” e alla studentessa Liceo Classico Francesca Caminiti con “Selezione naturale”. Menzione speciale per gli studenti del liceo Scientifico Luca Macrì con l’elaborato “Un sorriso è uno slogan di pace” e Domenico Correale con “Un essere migliore”.

Il sindaco Fontana e l’assessore all’istruzione e cultura Domenica Bumbaca accoglieranno, dunque, le scuole a Palazzo di Cultura per un evento che sarà organizzato dai ragazzi con diretta radiofonica ed interventi. Un protagonismo giovanile che vedrà i giovani ascoltare la storia di Peppino Impastato ed insieme riflettere.

La giornata del 17 ottobre sarà anticipata dall’incontro del 16 ottobre ore 19 al centro pastorale, organizzato dal Comune, da Libera Locride con la Diocesi di Locri Gerace, Commissione per l’attuazione delle linee guida contro le mafie, e la Caritas diocesana. Impastato con il giornalista Toni Mira, presenterà il libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”.