“Crescere”, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce presenta il suo nuovo movimento

la novità

CROTONE Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha presentato ufficialmente il suo nuovo movimento ai consiglieri comunali che lo sostengono. Il movimento si chiama “Crescere” e il luogo scelto per la presentazione è stato una casa privata. Ieri sera si sono trovati in tanti per una cena a base di carne. Non è mancato nemmeno qualche bottiglia di buon vino di Cirò. E’ stata una serata di allegria, una rimpatriata tra amici, che hanno deciso di sostenere la nuova avventura del sindaco della città pitagorica. C’erano quasi i tutti i consiglieri eletti nelle liste di Voce che sono rimasti fedeli al sindaco, c’era la Giunta (mancava solo l’assessore alla Cultura, Nicola Corigliano, la cui assenza non sarebbe passata in osservata). C’erano anche il presidente del consiglio comunale, Mario Megna, e Antonio Megna new entry nella maggioranza che, nei giorni scorsi è stato nominato ufficiale di governo a Papanice, popoloso quartiere di Crotone, che ha una propria delegazione municipale. C’erano anche alcuni rappresentanti dello staff del sindaco. Per l’occasione è stato allestito un impianto con microfono per consentire a chi lo ritenesse opportuno di parlare a tutti. Gli interventi sono stati numerosi. A tavola si ragiona meglio e Voce ha incassato il via libera dalla sua maggioranza per la nuova avventura politica. Il via libera lo ha avuto anche da Antonio Megna che, sino a qualche settimana fa, era uno dei suoi oppositori più tenaci. Secondo quanto riferito, Megna avrebbe spiegato, nel suo intervento al microfono, il suo cambio di casacca, dichiarando di avere preso da tempo le distanze dall’area politica di Enzo Sculco. Megna era stato eletto proprio in una delle liste che Sculco aveva allestito a sostegno del candidato a sindaco Danilo Arcuri, battuto da Voce nella competizione elettorale di tre anni fa. Non decresce, quindi, la maggioranza di Voce, che ha è riuscito a sostituire i consiglieri eletti nelle sue liste e passati all’opposizione. Forse l’invito era stato esteso anche a qualche rappresentante dell’opposizione, ma non sarebbe stato accolto. Il nuovo movimento, “Crescere”, si è reso necessario perché quello di Carlo Tansi, Tesoro Calabria, di cui faceva parte Voce non c’è più da quando il suo fondatore ha deciso di tirare i remi in barca. Secondo quanto è stato possibile apprendere, Voce avrebbe l’ambizione di allargare i confini ed esportare in tutta la Calabria il suo movimento.