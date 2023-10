Fratelli d’Italia, cresce il numero dei tesserati nella provincia di Crotone

il risultato

CROTONE Crescono i tesserati di Fratelli d’Italia nella provincia di Crotone. Il tesseramento è stato aperto ed effettuato in vista dell’apertura della fase congressuale 2023. C’è stata una corsa alla tessera perché la partecipazione al congresso provinciale e a quelli cittadini è consentita esclusivamente a coloro che hanno effettuato l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre scorso. Rispetto al 2022 c’è stato un aumento degli iscritti che supera il 340% e i tesserati sono complessivamente più di 1500. In una nota diffusa oggi, si legge: «Un risultato che premia l’impegno su tutto il territorio provinciale di tutta la nostra classe dirigente, con un radicamento ancora più forte in ogni comune e che dimostra che il lavoro certosino, capillare e serio portato avanti in questi anni inizia a dare frutti importanti». «E’ un risultato che proietta il nostro partito – continua la nota – ad essere guida autorevole nella nostra Provincia e mostra soprattutto come sia altissimo il consenso su Giorgia Meloni e sul grande lavoro svolto dal suo Governo, contrariamente a ciò che affermano i gufi e i detrattori». Si tratta di «una fase precongressuale che ha dimostrato ancora una volta la vitalità e la capacità di essere presenti sul territorio e che porterà a selezionare la nuova classe dirigente provinciale e locale chiamando al voto tutti i nostri iscritti». Le indiscrezioni che circolano negli ambienti di centrodestra, dicono che l’aumento esponenziale del tesseramento ha una doppia matrice: il buon momento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la voglia di misurarsi a livello locale. La matrice locale è riconducibile al fatto che, all’interno di FdI, vi sono due “correnti” che si stanno fronteggiando per avere la leadership del partito. Da una parte c’è il segretario provinciale, Michele De Simone, che ha nominato il nuovo gruppo dirigente e dall’altra l’area che fa riferimento all’ex presidente della Provincia di Crotone, Stano Zurlo. Ovviamente la partita dovrebbe essere vinta dalla “corrente” che è riuscita a staccare più tessere.