«La fonte? È lo zio di un ex Inter amico di Balotelli»

“scommessopoli”

“La fonte delle notizie è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli”. A parlare in un’intervista al Corriere della Sera è Fabrizio Corona, che aveva anticipato il coinvolgimento nel caso scommesse di Zaniolo e Tonali, poi raggiunti da un avviso di garanzia mentre erano in ritiro con la Nazionale a Coverciano: “Mario è un mio amico – ha aggiunto Corona -, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato… lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca”.