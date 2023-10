Piano di mobilità sostenibile, Neri: la Giunta regionale salva il finanziamento

l’intervento

REGGIO CALABRIA “Il presidente Occhiuto, ancora una volta, dimostra la giusta attenzione verso la città e il territorio reggino. Infatti, la Giunta regionale opportunamente ha individuato una soluzione tecnica-amministrativa per far sì che gli originali 100 milioni di Euro finalizzati sin dal 2010 alla realizzazione di opere e attività nell’ambito del Piano di mobilità sostenibile, non andassero persi per la ormai acclarata impossibilità di realizzazione da parte del Comune di Reggio Calabria di quanto in quello strumento era previsto. L’intero pacchetto rimodulato in maniera tale da consentire la spesa di tale risorse entro il termine inderogabile del 2026, consentirà al Comune di Reggio Calabria e alla sua Area metropolitana di poter traguardare obiettivi strategici importanti. E’ evidente che tali obiettivi per la loro tipologia non possono costituire un parallelo dell’ambizioso progetto originario ma, è pur sempre un’azione meritoria da parte della Regione Calabria per sopperire ai ritardi accumulati e consentire comunque, alle Amministrazioni reggine di poter usufruire di tali fondi. Da questo momento in poi, è evidente come gli Enti locali subordinati dovranno avere la capacità di gestire l’esecutività e la messa in campo di tutte le azioni programmate. Sono certo che la necessaria sinergia istituzionale sarà garantita dalla Regione nella consapevolezza della opportuna reciprocità. Altro strumento deliberato dalla Giunta riguarda la messa a disposizione per la realizzazione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis volare) della somma pari a 129 milioni di Euro che renderà possibile programmare azioni ed interventi finalizzati allo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Giuseppe Neri.