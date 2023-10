False fatture alla Link University, il neo commissario di Arpacal Medaglia arrestato a Roma

tegola sulla regione

ROMA Nei guai il neo commissario dell’Arpacal, il professore Carlo Maria Medaglia. Secondo quanto riportano organi di informazione nazionali come “Il Fatto Quotidiano” Medaglia è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza di Roma nell’ambito di un’inchiesta sulla Link Campus Università, con riferimento – è l’ipotesi accusatoria – a decine di progetti di ricerca falsi simulati per ottenere almeno 24 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi. Medaglia (nella foto tratta da Corriere.it), coinvolto nell’inchiesta insieme a una sua collaboratrice e a una trentina di persone tra cui l’ex ministro democristiano Scotti fondatore e presidente della Link, è stato posto ai domiciliari. I reati contestati dalla Procura di Roma a Medaglia, fino al 2020 docente, prorettore e direttore del Dipartimento alla ricerca dell’ateneo e già capo della segreteria tecnica dell’ex ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, sono a vario titolo quelli di indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ai danni dell’erario. Per Medaglia e la sua collaboratrice i pm hanno anche disposto la confisca di conti correnti e beni per il valore totale di 24 milioni di euro, equivalente al profitto della presunta frode. Medaglia è stato nominato la scorsa settimana dalla Giunta regionale guidata dal presidente Occhiuto commissario dell’Arpacal, l’agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, subentrando al generale Errigo a sua volta nominato commissario del Sin di Crotone.

La revoca della nomina

A stretto giro di posta la nota diffusa dall’Ufficio stampa della Regione. “Il professor Carlo Maria Medaglia – raggiunto oggi da una misura cautelare, a seguito di un’inchiesta della Procura di Roma e della Guardia di Finanza – non ha ancora lavorato un solo giorno in Arpacal. Il decreto del presidente della Giunta regionale indispensabile per ratificare la sua nomina, infatti, non è stato ancora firmato dal governatore Roberto Occhiuto. In considerazione dei fatti emersi nelle ultime ore – spiega la nota – il Dpgr non verrà emanato e la delibera attraverso la quale la Giunta aveva individuato il professor Carlo Maria Medaglia come nuovo commissario straordinario dell’Arpacal verrà revocata”. (redazione@corrierecal.it)