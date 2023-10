la scelta

ROMA Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione dei “riscontri relativi a forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’azione amministrativa e il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica”, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Capistrano (Vibo Valentia), ai sensi dell’articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’affidamento della gestione del Comune a una Commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi; l’affidamento a una commissione straordinaria, per 18 mesi, della gestione del Comune di Caivano (Napoli), il cui Consiglio comunale è stato già sciolto, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2023, a causa delle dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24.