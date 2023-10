Congresso Italia Viva, coordinamento Diamante: «Schiacciante vittoria di Paese»

Il commento

DIAMANTE «Il congresso di Italia viva Calabria appena concluso ha sancito la netta e meritata vittoria di Nunzia Paese, neo coordinatrice regionale del partito e con alle spalle robuste capacità ed esperienza per segnare un rinnovato cammino di crescita e radicamento nei territori». È quanto si legge in una nota del coordinamento Italia Viva Diamante che aggiunge: «A urne chiuse, restano sul campo alcune ombre e più di un interrogativo sull’azione dello sfidante Porco, sconfitto con un largo margine di voti e che ora dovrà fornire chiare e trasparenti indicazioni sulla fase congressuale, a partire dalla campagna tesseramento ad Aprigliano dove si sono registrati 100 iscritti – a fronte di 114 voti ottenuti alle politiche.

«È evidente e clamoroso squilibrio nei numeri – conclude le nota – che testimonia un approccio spregiudicato se raffrontato ad altre realtà, come Diamante, dove gli iscritti sono stati 16. Tessere vere e non reclutate da parenti ed affini. Il rinnovamento, dunque, passa da azioni e scelte autentiche e per fortuna la comunità di Italia viva Calabria lo ha ben compreso, eleggendo Nunzia Paese».