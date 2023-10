Italia Viva Calabria, Nunzia Paese eletta segretaria regionale

il congresso

COSENZA Domenica 15 ottobre è stato celebrato il congresso di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi nato nel 2019. In Calabria, da quanto si è appreso, si è registrato un ritardo per un errore materiale sul solo voto on line per la presidenza provinciale di Cosenza. Tuttavia, è ufficiale la vittoria di Nunzia Paese. Che dopo aver battuto Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano, guiderà la segreteria regionale del partito. L’affluenza online è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati, pari a più dell’80%. Nei seggi fisici si sono recati 9231 votanti. Avvocata cosentina, Nunzia Paese è stata candidata alle politiche del 2022 al collegio uninominale Cosenza-Tirreno ed è stata anche coordinatrice di Italia Viva in Calabria.