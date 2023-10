QUARTA PARETE | Scuola, sul dimensionamento ogni Provincia ha agito per conto suo

l’approfondimento

LAMEZIA TERME «Abbiamo una nazione con due scuole differenti». Il mondo dell’istruzione è al centro della nuova puntata di Quarta Parete, rubrica settimanale a cura di Paride Leporace in onda ogni giorno su L’Altro Corriere Tv alle 14:40, dopo il tg. Il recente rapporto Istat ha evidenziato come esistano due tipi di scuola in Italia. «Al sud ci sono poche mense e poche attività, le nostre scuole è come se avessero un anno in meno nel loro percorso rispetto a quelle del nord».

Realtà che si intreccia con il piano del dimensionamento scolastico. Un «problema nazionale, contestato dalle regioni di sinistra e per il quale il governatore De Luca ha fatto ricorso». Una questione «da tenere d’occhio, soprattutto in ottica delle sentenze». In Calabria, dove i problemi abbondano, c’è chi si è mossa per tempo, come l’assessora Princi «che ha invitato le scuole a intervenire in anticipo». Ma nonostante le diverse proteste, «il rischio è che la situazione sfugga di mano, perché ogni provincia ha agito ognuno per conto suo». Infine, la storia grave degli studenti disabili alle prese con i ritardi degli uffici scolastici, come denunciato da due vertenze dell’Usb. «Un uso criminogeno e criminale del non fare il proprio dovere, non si lascia indietro nessuno».