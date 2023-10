Domenica 22 ottobre torna “Cosenza vecchia slam”

l’appuntamento

COSENZA Domenica 22 ottobre la manifestazione culturale “Cosenza vecchia slam” celebra la sua quinta edizione e, per l’occasione, si sposta sulla bella balconata di Piazza Piccola, l’antica Piazzetta dei Pesci, lungo Corso Telesio, nel cuore del Centro Storico.

Sport, sostenibilità, laboratori per bambine e bambini (origami, disegno dal vivo), mercatini artigianali, esposizioni artistiche, concertini, incursioni poetiche, microfono aperto per artiste e artisti desiderosi di condividere suoni e parole, dj set, proiezione del match in trasferta del Cosenza Calcio, il tutto condito da un familiare pranzo all’aperto e da un’area beverage che sarà attiva tutto il giorno.

Organizza, come sempre, Aghia Sophia fest, in collaborazione con Marley Session e tante altre realtà e singolarità che hanno scelto di sposare questo ennesimo momento di socialità e condivisione al di là delle Confluenze. Dalla Fiab di Cosenza alle Terre di Castalia, da Mujina Crew agli Ultrà della Curva Sud, passando per attivisti, artisti, espositori, poeti, musicisti che animeranno la domenica delle cosentine e dei cosentini.

Di seguito, il programma completo delle attività previste.

Ore 9.30

Testa alta e pedalare…verso lo Slam

(biciclettata in compagnia di FIAB CoSenza Ciclabile con partenza da Piazza Mancini e arrivo per le 11 a Piazza Piccola)

Dalle ore 11

Laboratorio di origami per bimb* a cura di Le Terre di Castalia

Laboratorio di disegno dal vivo per bimb* a cura di Marco Campanella

Mercatini di libri antichi e nuovi, artigianato, esposizioni

Dalle ore 13

Pranzo comunitario della domenica all’aperto (menù a prezzi popolari)

Incursioni musicali, concertini, innesti poetici, open mic con la collaborazione di Marley Session

Ore 18

Dj Set w/ Francesco Muto from Mujina Crew

* Area drink attiva all day long

** Ore 16 proiezione partita Sampdoria-Cosenza presso sede Ultrà Cosenza 1978 Curva Sud.