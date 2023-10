Il Gruppo Raffaele riceve il premio innovazione a Smau 2023

il riconoscimento

MILANO Il gruppo calabrese “Raffaele” riceve il premio innovazione Smau 2023 per il progetto della gestione automatizzata del polo logistico Fernoi. Con oltre 45mila referenze e 400 ordini evasi al giorno, rappresenta il fulcro dell’attività. Grazie al sistema Wms e all’utomazione, il progetto innovativo consente di superare i limiti tradizionali, migliorando efficienza e precisione. L’innovazione tecnologica ha permesso al gruppo Raffaele di ottimizzare la gestione degli ordini e di offrire un servizio ancora più puntuale ai clienti. «Il gruppo Raffaele è un’azienda che fonda il proprio business sul commercio al dettaglio e all’ingrosso di materiali per l’architettura, l’edilizia e il fai da te», racconta Francesco Sgromo, responsabile della Logista del Gruppo Raffaele. « Nello specifico, il gruppo si compone di tre unità di business, una delle quali è appunto il Fernoi, che costituisce quest’oggi il nostro progetto di innovazione», aggiunge Sgromo. Le altre unità di business del gruppo Raffaele sono il brand Pronto Hobby e il marchio Abitami, pensato per essere vicini ai clienti e soprattutto alle imprese per progetti di riqualificazione e ristrutturazione edile.

Il progetto Fernoi

Fernoi è il distributore logistico pensato per i rivenditori con partita iva «per quanto riguarda la distribuzione di determinati settori mercelogici tra cui la termoidraulica, il colore, le vernici, il giardinaggio e tanti altri. Nello specifico il nostro progetto di innovazione è partito attraverso la riqualificazione di un asset industriale. Che adesso ci permette di gestire un polo logistico su una struttura coperta di 22.000 metri quadrati, su un’area complessiva di 70.000 metri quadrati. Tutto questo in una logica mirata al contenimento dei consumi», sostiene Sgromo a Smau. Secondo il responsabile logistica, «il progetto di innovazione parte diversi anni fa, grazie alla collaborazione del dottor Marco Barbetti e del suo studio di consulenza, e si è realizzato nel 2019». La nascita di Fernoi ha consentito il sorgere di preziose collaborazioni «con alcuni fornitori di servizi logistici, tra i quali la Jung Heinrich, che attualmente risulta essere il nostro principale fornitore di asset di movimentazioni, e Unisistemi, azienda fornitrice di Wms, appunto per il sistema di gestione del magazzino». All’interno del polo logistico di Fernoi «possiamo notare alcune tecnologie innovative, tra le quali la Lager Navigation».

La Lager Navigation

«La Lager Navigation è un sistema improntato su una logica semi-automatica, dove sono i carrelli a guidare gli operatori nelle obbligazioni nelle quali effettuare le missioni, che siano di prelievo oppure di stoccaggio», dice Sgromo. Che aggiunge: «Tutto questo in una logica mirata al contenimento energetico, infatti se il carrello in un sistema verticale in salita consuma energia, in fase di discesa tende a recuperare l’energia utilizzata per il primo movimento. Oltre a questo, all’interno del nostro centro di distribuzione abbiamo sei magazzini verticali che ci consentono di processare simultaneamente 36 ordini clienti». Ed ancora, occorre sottolinera «l’implementazione del Wms, un sistema modulare che ci permette di processare e digitalizzare tutte le nostre attività logistiche partendo dal ricevimento delle merci fino alla lavorazione degli ordini e alla preparazione delle spedizioni. Senza dimenticare il servizio post vendita che si rivela essere comunque un punto di forza».