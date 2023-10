cinema e impegno

CATANZARO Un’intera pagina di giornale dedicata al Magna Graecia Experience che si è concluso ieri a Catanzaro. La terza edizione del progetto culturale (sostenuta da Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Catanzaro) ideato da Gianvito Casadonte che ha coinvolto gli studenti degli istituti scolastici superiori di secondo grado della Calabria in un ciclo di proiezioni e incontri mirati a stimolare la riflessione su argomenti di stringente attualità, è finita oggi sul Corriere della Sera. Una kermesse che quest’anno ha visto la guerra come argomento su cui dibattere con i protagonisti del cinema. Su tutti Edoardo Leo, interprete insieme a Miriam Leone di “War – La guerra desiderata” del regista Gianni Zanasi. Sul Corriere spazio anche a una lunga intervista all’ideatore del Magna Graecia Experience che è riuscito a portare ancora una volta in Calabria e davanti a una platea di giovanissimi, i grandi nomi del cinema italiano e internazionale: da Abel Ferrara appunto ad Edoardo Leo, da Marco Risi ad Andrea Maggi. «Ma sai che bello fare scuola al cinema: riflettendo attraverso il mezzo dell’audiovisivo – ha detto il direttore artistico dell’MG Expercience intervistato dal Corriere -. Quest’anno abbiamo scelto come tema la guerra, i ragazzi la scorrono molto velocemente su TikTok, subendone qualche immagine. I film invece aiutano a pensare e riflettere». «”Fortapasc” – continua Casadonte elencando i film proiettati durante l’edizione – storia dell’assassinio del giornalista scomodo della camorra Giancarlo Siani; “Fuga per la vittoria”, il docu-film “L’arte della guerra” sui danni del patrimonio artistico in Ucraina; “Storia di una ladra di bimbi” e “War – La guerra desiderata”. La cosa fantastica è che non c’è bisogno di film appena usciti per sensibilizzare i ragazzi. È vero, ormai sono abituati al 4K e alle visioni più nitide, che esistano, però in un film di più di 40 anni fa, “Fuga per la vittoria”, nel momento in cui Pelè esegue la magica rovesciata, i ragazzi in sala sono rimasti in religioso silenzio. Rapiti da quel gesto immortale del campione».