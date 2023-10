Auto finisce fuori strada nel Torinese, morta una 57enne reggina

il dramma

SAN BENIGNO Una donna di 57 anni residente a Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria) è morta questa mattina in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale 87 a San Benigno Canavese (Torino).

La donna era in macchina con altre tre persone. La vettura, per causa in fase di accertamento, è terminata fuoristrada intorno alle 4 del mattino.

Nell’urto la 57enne è morta sul colpo. Le altre tre persone invece sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate nei vicini ospedali di Chivasso e di Ciriè. Non sarebbero in pericolo di vita. I quattro, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso, stavano rientrando da una festa di matrimonio.