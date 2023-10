Caruso: «Sanate le posizioni contributive dei dipendenti dopo le anomalie del passato»

il provvedimento

COSENZA «Dopo anni di irregolarità e inadempienze, grazie al lavoro degli uffici del settore personale, coadiuvati da alcune importanti collaborazioni esterne, il Comune di Cosenza ha finalmente sanato le posizioni contributive di Palazzo dei Bruzi nei confronti degli enti previdenziali e dei dipendenti comunali, regolarizzando il Durc (Documento unico di regolarità contributiva)». Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. «Ringrazio l’Assessore al personale Damiano Covelli – ha sottolineato Franz Caruso – per l’impegno profuso, insieme agli uffici competenti, per avviare a soluzione questa annosa questione che si trascinava da tempo e che ha non solo messo in discussione in passato la regolarità contributiva dell’Ente, ma ha penalizzato anche il Comune che, proprio a causa di questa anomalia, non è stato messo nella condizione di incamerare importanti finanziamenti». Soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici è stata espressa anche dall’Assessore al personale Damiano Covelli che ha rimarcato, inoltre, sia «i benefici che d’ora in avanti deriveranno al Comune di Cosenza che, sulla scorta della regolarizzazione del Durc, vedrà aumentata la capacità di attrarre finanziamenti, sia le economie che sono state già realizzate dall’Organismo straordinario di liquidazione che ha, sulla regolarizzazione delle posizioni lavorative, risparmiato circa 500 mila euro. A questo si aggiunga – e non da ultimo – che la regolarizzazione del Durc va a sanare tutte le pendenze previdenziali dell’Ente nei confronti dei propri dipendenti che in passato erano rimaste scoperte e che avrebbero certamente generato da parte degli enti previdenziali il sopraggiungere di contenziosi per il recupero delle somme dovute».