Spoke di Corigliano Rossano, arrivano altri due medici cubani

sanità

CORIGLIANO ROSSANO Due medici cubani rinforzeranno l’organico medico in servizio all’ospedale spoke di Corigliano-Rossano sarà potenziato. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di altri due medici cubani specializzati in chirurgia che andranno ad aggiungersi al personale medico già in servizio. «Questo grazie all’impegno del Presidente Occhiuto e dei vertici dell’Asp di Cosenza che stanno lavorando quotidianamente per migliorare il comparto sanitario», fa sapere – in una nota – Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative. «Con l’arrivo dei due nuovi professionisti ci sarà la possibilità di turnazioni adeguate che renderanno più agevole il lavoro nei due ospedali Giannettasio e Compagna e contribuiranno a migliorare ulteriormente il servizio per l’utenza. Sale così a diciassette il numero dei medici cubani in forza all’Ospedale di Corigliano, il cui apporto lavorativo ha riscosso unanimi pareri favorevoli sia fra i cittadini che fra il personale».