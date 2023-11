A CHIARE LETTERE | Alla Regione Calabria è tempo di bilanci con una finestra sul futuro

l’approfondimento

LAMEZIA TERME Il bilancio dei primi due anni di legislatura regionale targata Occhiuto al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” a cura di Antonio Cantisani, rubrica andata in onda oggi dopo il tg delle 14,20. Per maggioranza di centrodestra e opposizioni l’occasione per fare il punto dopo 24 mesi dalle elezioni regionali dell’ottobre 2021 ma anche per delineare prospettive per il futuro. «Sul piano politico – si evidenza “A Chiare Lettere” – la fase attuale vede una maggioranza di centrodestra che non ha problemi di tenuta e opposizioni di centrosinistra che ancora non sono sintonizzate, o almeno non sono sempre sintonizzate, sulla stessa lunghezza d’onda. Ora arriva il terzo tempo, nel senso che si apre una fase per la maggioranza di Occhiuto che ha qualche incognita, perché il 2024 sarà un anno di appuntamenti anche elettorali che potrebbero zavorrare l’azione di governo. Dall’altro versante, questo momento di bilancio con una finestra sul futuro tuttavia dovrebbe essere anche uno sprone per il centrosinistra, chiamato ad alzare il livello dell’opposizione, che non è solo protesta ma anche proposta e identità».