La valorizzazione delle imprese nelle aree interne. Un ponte tra Calabria e Cina – VIDEO

il progetto

COSENZA Cosenza accoglie l’Ambasciatore permanente della Repubblica Popolare Cinese presso la Fao, Guang Defu. La Sala degli specchi della Provincia di Cosenza è gremita ed ospita un dibattito a più voci su imprese, innovazione e valorizzazione dei prodotti di qualità. Riportare l’attenzione alle aree interne, segnate dalla distanza dai servizi essenziali ma abitate da quasi un quarto della popolazione italiana, che subiscono uno spopolamento sempre più importante frutto anche della disattenzione della politica, concentrata per troppo tempo sui grandi centri cittadini. Oggi in quelle aree, che in Calabria costituiscono il 78,7% del totale dei comuni presenti sul territorio, vivono e lavorano la gran parte delle aziende agricole che con lo stile della resilienza esprimono il perno della produzione sostenibile e lo stimolo reale per il vero cambiamento.