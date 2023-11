È morto il presidente di Federserd Guido Faillace. Era originario di San Lorenzo Bellizzi

la scomparsa

COSENZA E’ morto il presidente di Federserd (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) Guido Faillace. Nato a San Lorenzo Bellizzi, nel Cosentino, dove amava ritornare, Faillace si è spento all’età di 70 anni. «Medico di formazione psichiatrica – ha evidenziato in una nota la Federserd –, ha dovuto arrendersi alla malattia, lui uomo tenace, autentico e sincero, di forti passioni e di affetti sinceri”, si legge in una nota diramata dalla società scientifica. Uomo delle istituzioni, direttore SerD, si è battuto sempre per la valorizzazione del servizio pubblico e per lo sviluppo di un sistema integrato con il privato sociale. Sempre pronto al dialogo, ma fermo negli obiettivi, ha condotto con abnegazione la società scientifica di cui fu socio fondatore e a cui ha dedicato parte della sua vita fino all’ultimo. Dieci giorni fa a Bergamo ha aperto il congresso nazionale e insieme a tanti colleghi ha festeggiato i suoi 70 anni e il recentissimo pensionamento, che oggi appare una beffa. Li ci ha salutati tutti! Professionisti come lui illuminano le speranze di una società più pacifica e di una sanità più fruibile e giusta. Sarà per noi dirigenti di FeDerSerD difficile riuscire a proseguire nel suo solco. Faremo tutto il possibile. Un abbraccio forte alla moglie, ai figli, ai familiari e a tutti voi che lo ricordate con noi».