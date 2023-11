Crotone, scomparso Giuseppe Muscatello: l’appello a “Chi l’ha visto?”

il caso

CROTONE Dal 7 novembre non si hanno più notizie di Gianluca Muscatello, 42enne di Crotone, scomparso insieme ai suoi due cani. La notizia è stata diffusa dalla sorella, Maria, e rilanciata questa sera in diretta su Rai3 a “Chi l’ha visto?”.Secondo il racconto della sorella, Gianluca sarebbe stato visto l’ultima volta sulla SS106 nei pressi di Le Castella in direzione Isola Capo Rizzuto. Il 42enne, inoltre, sarebbe stato fermato dai vigili che, a quanto pare, non lo avrebbero. Gianluca Muscatello è alto circa 1,72, ha occhi castani e, secondo quanto dice la sorella “pare che adesso abbia rasato i capelli”. Chi dovesse avvistarlo può contattare il numero 3911447259 Maria Muscatello.