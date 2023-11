Ecomondo, evento di Confagricoltura su biometano e solare

l’evento

RIMINI Rendere ambientalmente sostenibile l’attività di un’azienda vuol dire, anche, garantirle sostenibilità economica. Concetto che vale in modo particolare per le energie rinnovabili. Biometano e solare sono le tecnologie a cui le imprese agricole guardano con grande attenzione per la loro capacità di valorizzare l’energia solare, le produzioni e i loro scarti.

Delle opportunità offerte dalle green energy si parlerà allo stand di Confagricoltura ad Ecomondo (padiglione Bioeconomia D3, Area 210-411) nel convegno “Biometano e solare: nuova energia dall’agricoltura” in programma domani 9 novembre dalle 14:30 alle 16:00. Dagli accordi tra produttori, alle tecnologie necessarie per la produzione di biogas, fino agli aspetti finanziari legati all’installazione degli impianti. L’incontro toccherà tutti gli anelli della catena legata alla produzione di energia rinnovabile in agricoltura grazie ad un parterre di alto livello.

Guglielmo Garagnani, presidente dell’Associazione nazionale bieticoltori (ANB) racconterà l’esperienza dei 5.200 soci che l’Associazione e il Consorzio nazionale dei bieticoltori (CNB) raccolgono sotto il cappello della Confederazione generale Bieticoltori Italiani (CGBI). La Confederazione bieticola può vantare, ad oggi, l’installazione di 23 impianti biogas: una rete infrastrutturale che rientra in un progetto unitario di valorizzazione il prodotto dei soci, il sottoprodotto degli zuccherifici e le polpe di barbabietola.

Tommaso Honorati, presidente di Bio.Methane.Hub (BMH), partner esclusivo della Confederazione dei bieticoltori che affianca negli investimenti per la realizzazione degli impianti di biometano. BMH aiuta a reperire la biomassa con soluzioni a corto raggio, ruolo fondamentale per la sostenibilità economica della filiera.

L’installazione di un impianto di energie rinnovabili è una celta che ha dietro un forte pianificazione, guidata da professionisti in grando di comprendere le reali esigenze dell’impresa interessata ad investire nell’ambito. L’esposizione degli aspetti finanziari legati alle green energy al convegno di domani sarà affidata a Ottavio Carboni e Sergio Gandolfini, rispettivamente Deputy Head Agri e Green Energy Solution e Responsabile Agrario ed Energie Rinnovabili di BNL BNP Paribas.