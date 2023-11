Ecomondo, focus su rigenerazione urbana e parchi della Salute

L’appuntamento

ROMA Le migliori soluzioni di riforestazione urbana e i benefici ecosistemici di questi interventi nelle aree urbane e metropolitane saranno il tema dell’incontro “Rigenerazione urbana, biocittà, parchi della salute: nuovi percorsi per la sostenibilità in città”, in programma domani 8 novembre, alle 15.00, presso lo stand di Confagricoltura alla Fiera di Rimini (padiglione Bioeconomia D3, Area 210-411).

Ne discuteranno Giuseppe Scarascia Mugnozza, direttore Biocities Facility EFI e professore Unitus; Marco Marchetti, presidente Fondazione Alberitalia; Alberto Giuntoli, architetto e vicepresidente Associazione Kepos; Davide Troncon, responsabile schemi di Certificazione forestale di CSQA; Maria Rosa Conti, assessore alla Sostenibilità e alla coesione del Comune di Pesaro.

Puntare sul verde è una scelta win-win dove tutti gli attori risultano vincenti e che, oltre a conseguire un efficace contrasto al cambiamento climatico, permette di migliorare la qualità della vita e della salute umana. Come nel caso dei futuri “Parchi della Salute”, progetto lanciato con la nuova edizione del Libro Bianco del Verde, firmato da Confagricoltura e Assoverde.