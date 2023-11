Meteo, in Calabria nubi in aumento dal pomeriggio. Temperature in risalita

i dati

Il tempo sarà oggi parzialmente nuvoloso su Sicilia, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria con nubi in aumento dal pomeriggio-sera associate a locali piogge; a fine giornata intensificazione dei fenomeni con rovesci su Campania e Basilicata tirrenica e isolati temporali sulla Sicilia occidentale; sul resto del sud poche nubi ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio e qualche piovasco a fine giornata su Molise e Puglia garganica.

Per quanto riguarda le temperature, invece, le minime saranno in generale diminuzione, più marcata al centro-sud. Massime in aumento su Sardegna meridionale, Sicilia tirrenica, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise; in diminuzione su Sicilia meridionale, alta Toscana, Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Emilia, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. (LaPresse)