San Martino di Finita, assolti l’ex vicesindaco e l’ex tecnico comunale

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Cosenza, in composizione collegiale (presidente Carmen Ciarcia; a latere giudici Stefania Antica e Iole Vigna) ha assolto «perché il fatto non sussiste» Raffaele Rinaldi (difeso dall’avvocato Lorenzo Aiello e all’epoca dei fatti tecnico del comune di San Martino di finita) e Palmieri Matteo (difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Laura Godino e all’epoca dei fatti vicesindaco del comune di San Martino e responsabile della posizione organizzativa del settore tecnico). Secondo l’accusa, Matteo avrebbe rilasciato una concessione edilizia per un intervento di ampliamento realizzato nel Comune di San Martino di Finita giudicato «non conforme alla disciplina urbanistica vigente». Una circostanza esclusa dal Tribunale che ha assolto gli imputati. (f.b.)