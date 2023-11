“Vai Cosenza”, la nuova canzone dedicata alla squadra rossoblu

Calcio

COSENZA Alla fine del primo tempo di Cosenza- FeralpiSalò tra i tanti spot pubblicitari e poco prima del rientro in campo delle squadre dagli altoparlanti del San Vito- Marulla si sente una canzone. Sembra quasi un ritornello romantico, sembra… Anche perché non è stata presentata da nessuno. E molti tifosi non hanno prestato tanta attenzione alla musica anche perché tra il primo e il secondo tempo la distrazione del tifoso è totale. «Oggi questa canzone dal titolo “Vai Cosenza” la presentiamo noi, anche perché, è una canzone scritta da due bravi musicisti: Giuseppe Fulcheri e Sasà Flauto». E gli arrangiamenti sono stati curati proprio da Sasà Flauto. Il primo, un vero e proprio cantautore e paroliere. Giuseppe Fulcheri ha lavorato con Mina, Mogol, Anna Oxa e tanti altri cantanti che hanno calcato il palco di Sanremo, il secondo, Sasà Flauto, ha lavorato e curato le produzioni di Tony Esposito, Teresa de Sio, Tullio De Piscopo, ed è artista tutto tondo perché, da sempre, è stato protagonista di progetti musicali importanti con artisti di primo piano. E come è nata l’idea di una canzone scritta e dedicata al Cosenza calcio?. «Una sera a cena tra amici a casa di Fedele Lucchetta. Il costruttore è appassionato di musica ed è amico di tanti artisti e tra una chiacchiera e l’altra nasce una provocazione: “Fedele ma perché a quei tuoi amici musicisti non proponi…”. Detto fatto. Accettata la sfida. Fedele Lucchetta chiama Giuseppe Fulcheri e quella chiacchierata tra amici diventa d’un tratto realtà. In 20 giorni di lavorazione esce un pezzo molto bello, orecchiabile, d’appartenenza e molto romantico. Si inizia con “ camminando per via degli Stadi…” e si finisce con “vai vai vai Cosenza…”. Una canzone che tocca tutte le corde emotive ed emoziona molto». Fedele Lucchetta che è il produttore esecutivo della canzone è stato chiaro: “Ho voluto fare un omaggio alla mia città. Gli artisti sono bravi e la mia fiducia è stata ampiamente ripagata con un pezzo meraviglioso. Ringrazio la società del Cosenza calcio e il presidente Guarascio per averla fatta ascoltare tra il primo e il secondo tempo dell’ultima partita casalinga dei rossoblu, ma adesso spetta a noi pubblicizzarla e farla ascoltare bene ai tanti tifosi che meritano questo e tanto altro”. “Vai Cosenza” è stata registrata presso Sunrise Studio Roma e cantata da “Coast to Coast feat Jonio”. Buon ascolto e forza lupi».