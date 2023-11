sanità

REGGIO CALABRIA Anticipare le spese per le cure abilitative, per le famiglie è diventato difficile se non impossibile da sostenere, poiché l’azienda sanitaria effettua i rimborsi con tempi lunghissimi, che non vanno a coprire tutte le spese anticipate. Molti genitori hanno ridotto drasticamente le ore di terapia e alcuni hanno sospeso il trattamento.

«Dopo un colloquio con la dottoressa Di Furia si era accesa la speranza di mettere un punto, ma purtroppo la situazione non è cambiata»: lo rende noto Angela Villani, vicepresidente dell’Associazione “Il Volo delle farfalle evoluzione autismo”, che coinvolge più di 50 nuclei familiari della provincia di Reggio Calabria.

«Il rimborso delle terapie, garantisce la continuità delle cure e di conseguenza la salute e la dignità di chi ha una voce che non viene rispettata! – continua Villani -. Noi siamo la voce dei nostri figli e chiediamo di tutelare i diritti ribaditi e sanciti dai provvedimenti di legge!».

Per questi motivi l’Associazione ha annunciato una nuova protesta, che si svolgerà martedì prossimo, 14 novembre, alle ore 10 davanti gli uffici dell’Asp di Reggio Calabria in via Diana.