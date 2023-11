«Tutte le forze politiche a fianco della difesa della legalità»

il messaggio

«L’omicidio avvenuto a Cetraro ci riporta indietro nel tempo e l’appello del sindaco Cennamo non può lasciare indifferenti. Tutte le forze politiche e sociali senza alcuna distinzione sono a difesa della legalità e pronte a impegnarsi per abbattere un nemico comune. La lotta alla criminalità organizzata non può avere un colore politico e sono certo che saremo tutti compatti nel sostenere le ragioni espresse dal sindaco di Cetraro.

Tutti i deputati della provincia di Cosenza, a prescindere dalla loro collocazione politica, sono impegnati a raccogliere l’appello del sindaco Cennamo e disponibili, se il Prefetto lo riterrà, a partecipare a riunioni sul tema, sapendo che la magistratura e le forze dell’ordine sono certamente sul punto e faranno luce sul grave fatto di sangue. Non possono esserci aree a sovranità limitata e per questo è indispensabile che il contrasto alla criminalità organizzata non abbia alcun colore politico e veda insieme tutte le forze democratiche, dalle istituzioni ai partiti, ai sindacati, convergere sulla difesa della legalità».

*vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera