Banda di ladri nel Cosentino, il modus operandi e l’utilizzo di più auto

il caso

COSENZA Le forze dell’ordine continuano le indagini avviate dopo le decine di segnalazioni riguardanti un gruppo composto da almeno 4 persone dedite ai furti nelle abitazioni del Cosentino. Alcuni video ritraggono i ladri in azione con una Mercedes bianca, ma nei giorni scorsi sono giunte numerose segnalazioni di persone sospette a bordo di altre auto: una Porsche di colore nero ed una Bmw di colore grigio. Si battono tutte le piste, anche quella che farebbe pensare all’utilizzo di auto a noleggio e di targhe false per compiere i furti e far perdere le tracce.

Un escamotage che consentirebbe ai malviventi di potersi liberare in fretta dei mezzi che via social diventano virali ed attirano evidentemente l’attenzione di cittadini e forze dell’ordine. Come accaduto per l’ormai famosa Mercedes di colore bianco immortalata in alcuni scatti e in diversi video amatoriali, condivisi via social (qui la notizia). L’attività di indagine continua, così come i posti di blocco e i controlli frequenti dei mezzi giudicati sospetti. (f.b.)