“Largo Gianni Di Marzio” è realtà, inaugurata a Cosenza la targa che ricorda l’allenatore rossoblù

l’evento

COSENZA E’ stato inaugurato questa mattina a Cosenza, nell’antistadio del “San Vito-Marulla” (lato curva Catena) “Largo Gianni Di Marzio”. Alla presenza del sindaco Franz Caruso, della moglie di Di Marzio, Tucci, del figlio Gianluca (noto giornalista di Sky Sport), del presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio di altre personalità legate al calcio rossoblù (c’era anche l’ex patron Paolo Fabiano Pagliuso), è stata svelata la targa in memoria del celebre allenatore (della promozione in B nella stagione 1987-1988) e dirigente del Cosenza calcio, scomparso poco più di un anno fa.

La targa

«Con questa intitolazione – ha affermato l’assessore Damiano Covelli sul suo profilo facebook – si è mantenuta la promessa fatta nell’agosto del 2022, in occasione della presentazione della squadra alla città. Quella sera in Piazza dei Bruzi era presente Gianluca Di Marzio e, in mezzo ad un tripudio di bandiere rossoblù, venne annunciato che l’antistadio del San Vito-Marulla avrebbe portato il nome del grande allenatore che tanto amava Cosenza. Un amore fortemente ricambiato. Quel proposito si è oggi realizzato per la gioia non solo della tifoseria rossoblù, ma dell’intera città di Cosenza».







Gianluca Di Marzio: «Papà era un capo popolo»



«Quello che mio padre ha ottenuto qui sarà scritto nelle pagine di storia. In quegli anni – ha dichiarato Gianluca Di Marzio – c’era una simbiosi incredibile con la città, papà era il condottiero, si sentiva il capo popolo e sono contento che la città abbia voluto ricordarlo in questo modo».