Trovate oltre 500 piante di marijuana nel Reggino

la scoperta

REGGIO CALABRIA Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di sostanza stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto, in un fondo in stato di abbandono sito in località Catona, una coltivazione di circa 500 piante di canapa indiana avente un’altezza media di 2 metri, servita da un sistema di irrigazione temporizzato. Dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, l’illecita piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina. Tali servizi sono solo una parte di una più ampia strategia adottata dall’Arma nel comune reggino volta al contrasto della coltivazione e poi alla successiva vendita di marijuana illegale.