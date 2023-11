Spaccio di droga a Cosenza, Sandro Maestro torna in libertà

operazione romeo & giulietta

COSENZA Sandro Maestro (difeso dall’avvocato Antonio Quintieri) lascia il carcere e torna in libertà. Lo ha deciso, questa mattina, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza. Maestro insieme ad altre tre persone è stato coinvolto nell’operazione denominata “Romeo&Giulietta”, coordinata dalla procura di Cosenza guidata da Mario Spagnuolo. Secondo l’accusa i soggetti coinvolti sarebbero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro abitato di Cosenza e nei comuni dell’hinterland bruzio. Maestro, è stato sottoposto a misura cautelare e condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, accertata il 9 luglio del 2021 e contestata nell’attuale procedimento. Il giudice ha dichiarato la inefficacia della misura emessa a suo carico e disposto la scarcerazione. (f.b.)