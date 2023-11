Anziano di Limbadi scomparso dal 27 settembre, l’appello di “Chi l’ha visto”

Le ricerche

LIMBADI Ancora non si hanno notizie del 79enne di Badia, frazione di Limbadi, scomparso il 27 settembre scorso. Intorno alle 12:30, Nicola Schimio si è allontanato da casa per andare nella sua campagna, dalla quale non ha più fatto ritorno. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto” ha lanciato l’appello nel corso della puntata. «Intorno alle 18 – spiega Federica Sciarelli – una nipote che era andato a trovarlo, vista la sua assenza, ha chiesto alla badante dove fosse». Non riuscendo a trovarlo neanche nei terreni di sua proprietà, la nipote ha lanciato l’allarme. Durante la trasmissione sono stati mandati in onda i video delle telecamere di sorveglianza che lo riprendono camminare nei pressi della scuola elementare. Dalle registrazioni si possono notare i vestiti indossati il 27 settembre dall’anziano scomparso: felpa grigio scuro, camicia chiara, pantaloni blu scuro e ciabatte blu.