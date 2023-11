A CHIARE LETTERE | Le Commissioni del Consiglio regionale e una riforma “fuori bersaglio”

l’approfondimento

LAMEZIA TERME Il tema del numero delle Commissioni del Consiglio regionale al centro di “A Chiare Lettere”, la rubrica settimanale a cura di Antonio Cantisani, andata in onda oggi dopo il TG delle 14.20 «In due anni – si evidenzia “A Chiare Lettere” – sono state 202 sedute complessive delle varie commissioni del Consiglio regionale. Ci soffermiamo su questo dato perché ci arriva uno spunto dalla recente cronaca: l’escalation criminale nel Cosentino che dalle parti di Palazzo Campanella non sembra sia stata colta nella sua gravità. Anzitutto ricordiamo che il Consiglio regionale ha 8 commissioni, sei permanenti e due speciali. Ci sono alcune commissioni che hanno poca incisività sulla vita della Regione. E’ all’esame del Consiglio regionale una proposta normativa che ridisegna le competenze delle Commissioni, in particolare della Commissione Riforme, da anni oggetto misterioso. Al momento però il dibattito consiliare si sta limitando solo a questo, ed è un peccato perché si rischia di perdere l’occasione di rivedere in modo davvero serio l’impianto delle Commissioni, che sono francamente in un numero sproporzionato rispetto alla loro effettiva utilità. E allora, la domanda: davanti a questo scenario a che serve tenere in piedi ben 8 commissioni?».