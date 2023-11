Lunedì Salvini in Calabria: tappa al porto di Gioia Tauro e incontro con i sindaci per la Statale 106

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA Sono diverse le tappe della visita in Calabria del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matto Salvini, leader della Lega, visita in programma lunedì prossimo. La prima tappa sarà al Porto di Gioia Tauro dalle ore 11, quindi spostamento a Reggio Calabria dove inaugurerà una sede del partito Via Domenico Muratori n. 41/c e alle 14,30 terrà prima un incontro con militanti e dirigenti della Lega Calabrese e conferenza stampa. Alle 15 Salvini incontrerà nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale un folto gruppo di sindaci per un confronto sugli investimenti programmati sulla Strada Statale 106. Alle 17 lunedì nella sede del Consiglio regionale Salvini parteciperà alla tavola Rotonda su “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”: la visita di Salvini in Calabria servirà anche a ufficializzare il passaggio del consigliere regionale Giuseppe Mattiani da Forza Italia alla Lega.