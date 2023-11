Ricerche degli ex fidanzati, trovato il corpo di Giulia Cecchettin

Il caso

VENEZIA È di Giulia Cecchettin il corpo di donna ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi del lago di Barcis, situato in Valcellina a 402 metri di altitudine, dove si sono concentrate le ricerche e le perlustrazioni per la scomparsa della ragazza.

Il corpo della giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco. Ed al termine del riconoscimento, si è riscontrato che la salma era quella dela 22enne scomparsa da una settimana assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta.

Il giovane è stato iscritto Turetta nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Le ricerche si erano concentrate intorno al lago di Barcis perché è una zona di transito nel tragitto percorso da Turetta con la sua Fiat Gran Punto. Nel frattempo è stato confermato il suo passaggio in Austria lo scorso mercoledì.