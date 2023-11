«Sentenza Rinascita Scott: è finito il tempo dell’impunità»

il commento

«Sono passati quattro anni da quel 19 dicembre 2019 che ha rappresentato uno 𝐬𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞 importante per il territorio vibonese. Dopo due anni e dieci mesi, con oltre 500 udienze, oggi, nell’aula bunker di Lamezia Terme é stato letto il dispositivo della sentenza del processo Rinascita-Scott. Arriva a conclusioni il primo grande processo contro la ‘ndrangheta vibonese, enorme non soltanto nei i numeri ma anche per l’𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 ad esso collegato. Un lavoro importante che va riconosciuto allo straordinario operato condotto dal collegio giudicante presieduto dalla dott.ssa Brigida Cavasino. Un verdetto che conferma quasi interamente l’impianto accusatorio della DDA di Catanzaro e che permette di ricostruire anche giuridicamente non solo la visione unitaria della ‘ndrangheta, ma anche l’elevato numero di ‘ndrine presenti e attive in un contesto non molto ampio territorialmente quale quello vibonese. Una sentenza che colpisce, con pensanti condanne, l’ala più violenta e crudele della criminalità organizzata che per decenni ha tenuto sotto scacco e condizionato pesantemente la vita sociale, economica e politica del territorio. Una pronuncia, quella odierna, che conferma il venir meno del senso di 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ che per troppo tempo ha prevalso, incutendo paura e insicurezza. Siamo però convinto che la spallata decisiva alla criminalità organizzata ed alla sottocultura della ‘ndrangheta deve giungere dalla 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, protagonista di processi culturali che permettano di 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚. Pertanto, il nostro pensiero é rivolto a chi, ancora oggi, si trova schiacciato dal giogo criminale, affinché pronunce come questa possano infondere maggiore 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 e 𝐟𝐢𝐝𝐮𝐜𝐢𝐚 permettano di individuare nella 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 una forza di 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ e 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨. Infine, accogliamo con soddisfazione il riconoscimento della nostra associazione come parte civile, un riconoscimento che va oltre il dato prettamente giuridico ma che diviene simbolo di un’intera società civile e responsabile la quale chiede direttamente ai mafiosi il conto del danno arrecato».