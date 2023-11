‘Ndrangheta criminal syndicate, la sentenza Rinascita Scott vista dai quotidiani esteri

breaking news

LAMEZIA TERME La sentenza pronunciata al termine del maxi processo “Rinascita Scott” cattura l’attenzione dei principali quotidiani del mondo, dall’inglese “The Guardian” all’americano “New York Times”. Nella corposa analisi, i giornalisti sottolineano il numero delle condanne (207) e quello delle assoluzioni ma sostanzialmente promuovono l’operato della magistratura calabrese riuscita ad assestare un duro colpo alle storiche cosche della ‘ndrangheta vibonese. Sia il The Guardian che il New York Times si soffermano sulla presenza di un «sindacato della criminalità calabrese» capace di operare con l’assenso dei “colletti bianchi”. Per il quotidiano americano «la ‘ndrangheta, un tempo considerata solo un gruppo di bande rurali con sede in Calabria, è cresciuta fino a controllare gran parte del traffico europeo di cocaina e si è affermata come una delle organizzazioni criminali più temute d’Europa» senza dimenticare «i legami con i signori della droga sudamericani e associati in circa 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda». (redazione@corrierecal.it)