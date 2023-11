Reggio Calabria ha la sua prima prefetta. Clara Vaccaro si presenta: «Non una sfida, ma un impegno»

l’incarico

REGGIO CALABRIA «A Reggio Calabria non una sfida, ma un impegno. Sono tante le priorità, ma io credo che con il lavoro di squadra si possano raggiungere tanti obiettivi». Così Clara Vaccaro, il primo prefetto donna della storia della città dello Stretto si presenta ai giornalisti: «Potete chiamarmi prefetta», afferma, prima di iniziare a parlare delle sue esperienze passate, della sua mentalità da sportiva, degli impegni che va ad assumere nel territorio che da qualche giorno è sotto la sua amministrazione. Venerdì scorso l’insediamento ufficiale, Vaccaro va a sostituire Massimo Mariani, nominato invece nuovo prefetto di Palermo.

«Il mio impegno per Reggio»

«Sono nata a Messina, ma non conosco la città, come non conosco la Calabria. Mio padre, siciliano, ma di un’altra zona, si trovava lì in quanto ufficiale di Marina», ha raccontato la nuova prefetta. Classe ’62, una laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma e specializzata in diritto amministrativo all’Università Federico II di Napoli, Vaccaro in passato ha svolto il ruolo di prefetto ad Arezzo. Già vice capo dipartimento e direttore centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere anche l’incarico di commissario straordinario del governo per l’area del Comune di San Ferdinando.

«Tutte le realtà sono una sfida, ogni città ha le sue problematiche, ma io non voglio parlare di una sfida, bensì di un impegno: “La prefettura – spiega citando il prefetto Caruso – è al servizio di sua maestà il cittadino”. Deve soddisfare le esigenze di una comunità e non solo. Io cerco di avere un atteggiamento aperto, di ascolto». E parlando della sua passione per lo sport Vaccaro ha spiegato: «Sono una fondista, non sono per lo scatto, i veri risultati si vedono dopo un lavoro costante e attento». L’impegno è anche quello di riuscire a conoscere la città visitandola il più possibile: «Attraversare un posto, a piedi o in bicicletta, è un modo per conoscere il vero tessuto della città». Sul lavoro svolto da Mariani, Vaccaro ha detto: «Lo conosco e lo apprezzo, cercherò di dare continuità al lavoro che ha svolto in questi quattro anni e mezzo».

Dagli sbarchi ai commissariamenti dei comuni: tanti i temi sul tavolo

Tante le questioni sul tavolo: dagli sbarchi di migranti, ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Su questo tema Vaccaro ha spiegato: «Ormai sappiamo che le infiltrazioni negli enti comunali non sono problemi solo del Sud, i confini non esistono più. Il fenomeno qui è molto più evidente, ma anche in altre regioni si sono verificati scioglimenti per mafia. Il mio approccio – ha spiegato – sarà quello di verificare sempre. Ogni commissariamento è una sconfitta, il nostro impegno deve essere quello di rispristinare i giusti equilibri».

Destinata a svolgere anche l’incarico di commissario straordinario del governo per l’area del Comune di San Ferdinando, Vaccaro ha spiegato: «Conosco il dossier, ma devo ancora studiare il problema e cercare di capire come approcciarmi». Sulla questione sbarchi in particolare la nuova prefetta di Reggio ha detto: «E’ un labirinto molto grosso e complesso e va affrontato passo per passo. Il Sud è una terra di accoglienza, ma anche di grande difficoltà, noi faremo la nostra parte cercando anche di coinvolgere il territorio. E’ anche una questione di risorse, non sarà facile, ma conto e confido in una direzione generale intelligente sulla questione». E infine Vaccaro ha espresso la volontà di confrontarsi con i giovani del territorio: «Uno dei miei obiettivi è parlare con i giovani, confrontarmi con loro, ascoltarli, capire come ci vedono. Ritengo che dobbiamo chiedere a loro cosa si aspettano da noi».

